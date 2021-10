Bce: tiene fermi i tassi e conferma moderata riduzione acquisti

28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa - come previsto dagli analisti - dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha confermato tutti i tassi di interesse e ha ribadito l'intenzione di condurre in futuro acquisti netti di titoli nel quadro del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (Pepp) a un ritmo "moderatamente inferiore rispetto al secondo e al terzo trimestre dell'anno".

Il Consiglio direttivo - si legge nel documento finale - "ha inoltre confermato le altre misure, ovvero il livello dei tassi di interesse di riferimento della BCE, le indicazioni prospettiche (forward guidance) sulla loro probabile evoluzione futura, gli acquisti nell'ambito del Programma di acquisto di attività (PAA), le politiche di reinvestimento e le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine".