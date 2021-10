28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott (Adnkronos) - Sulla tagliola sul Ddl Zan "il voto segreto non aveva senso, è stata una forzatura. Stiamo parlando non del merito, di una scelta di caso di coscienza, ma del passaggio o no degli articoli. Non capisce cosa c'entri il voto segreto con questo tema". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.