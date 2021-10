Omofobia: Letta, 'prova generale di giochini per il Quirinale, io dico stop'**

28 ottobre 2021 a

Roma, 29 ott (Adnkronos) - Sul Ddl Zan "ieri è stata una prova generale dei giochi politici per il Quirinale" ma "io ribadisco, di Quirinale si parla l'anno prossimo, quando saremo vicini alla scadenza. Adesso, con tutte le cose davanti che ci sono, ci si concentri sulle cose da fare per il Paese e si evitino questi giochi o giochini politici, messaggi incrociati e in codice". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.