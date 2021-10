ZMI lancia gli accessori per ricarica rapida per la serie iPhone 13

28 ottobre 2021 a

SHENZHEN, Cina, 28 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- ZMI, Uno dei marchi chiave dell'ecosistema Xiaomi con una vasta esperienza nel settore dell'alimentazione mobile e dell'elettronica di consumo, ha recentemente lanciato accessori per la ricarica rapida per la serie iPhone 13: l'adattatore di alimentazione USB-C PD 20W, USB-C AL870C a cavo Lightning e USB-A AL803 a cavo Lightning.

"Gli accessori per ricarica rapida di ZMI si adattano perfettamente al vostro iPhone" ha dichiarato Zhao Jiang, CEO di ZMI. "Negli ultimi anni ZMI ha fornito la massima esperienza di ricarica per gli utenti di iPhone in tutto il mondo".

L'adattatore di alimentazione PD USB-C 20W di ZMI è dotato di una funzione accattivante: può infatti caricare il vostro iPhone 13 da 0% al 60% di carica della batteria in 30 minuti. E per garantire una ricarica sicura in ogni momento, è dotato di molteplici protezioni.

Specifiche del prodotto:

L'adattatore ZMI AL870C USB-C - cavo Lightning è un cavo certificato Apple MFi aggiornato. Il suo connettore Lightning è stato aggiornato dal vecchio C48 al nuovissimo C94. Ti consigliamo vivamente di accoppiarlo con l'adattatore di alimentazione USB-C da 20 W sopra indicato per ricaricare rapidamente il tuo nuovo iPhone.

Specifiche del prodotto:

L'adattatore ZMI AL803 USB-A - cavo Lightning, un cavo certificato Apple MFi, è rinforzato da un nylon intrecciato super resistente, che può essere piegato e attorcigliato a piacimento. Il cavo, lungo un metro, comprende una fascetta di fissaggio che aiuta a mantenere in ordine la scrivania mentre lavorate in ufficio o a casa. Specifiche del prodotto:

Informazioni su ZMI:ZMI è uno dei marchi più importanti dell'intero ecosistema Xiaomi, specializzato nella progettazione e produzione di batterie di ricambio, adattatori di alimentazione e cavi di ricarica per telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi mobili/smart. Se state prendendo in considerazione l'acquisto di accessori di ricarica rapida, ZMI è pronta a fornirvi i prodotti più affidabili e la più recente tecnologia di ricarica.

