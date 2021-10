28 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Oggi siamo a sostegno del governo Draghi ma lo facciamo con forze politiche radicalmente alternative e ci prepariamo al confronto elettorale, noi da una parte e loro dall'altra e i cittadini sceglieranno se l'Italia deve essere in Europa come Italia dei diritti o come la Polonia e l'Ungheria". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.