Bce: Lagarde, 'credo che Pepp finirà a marzo 2022'**

28 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - "Ho ragione di credere che il Programma Pepp si concluderà come previsto, a marzo 2022". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa, in risposta a una domanda sulle 'politiche anticonvenzionali' adottate nell'ultimo decennio dall'Eurotower. In questo periodo, ricorda, "abbiamo dovuto esplorare nuovi territori, adottare tassi negativi e varare diversi programmi di acquisti". Ma per il resto, conclude, "siamo guidati dalla nostra forward guidance"