Covid: Consulenti del lavoro, ecco 'Le risposte utili sul green pass'

Roma, 28 ott. (Labitalia) - L'introduzione di una nuova norma genera spesso degli interrogativi sulla sua applicazione pratica, ma la numerosità delle domande in circolo sul Green pass conferma la complessità delle disposizioni e le numerose ricadute pratiche e delle azioni conseguenti. Alla luce di questa considerazione Fondazione Studi consulenti del lavoro ha raccolto una serie di quesiti pervenuti alla propria redazione e ha ritenuto utile riunirli in un documento unico di approfondimento della materia 'Le risposte utili sul Green pass', a disposizione dei consulenti del lavoro impegnati nella consulenza alle aziende clienti e nella gestione dei propri studi professionali.

