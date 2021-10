28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Ho firmato e votato la #LeggeZan. Ho messo la fiducia sulle Unioni Civili. Ho difeso la candidatura di Zan nel 2018. Proprio per questo dico: basta bugie. La legge è fallita per l'arroganza di chi come Zan ha respinto l'accordo. Non è un problema di Ungheria ma di matematica". Così Maria Elena Boschi di Iv su twitter.