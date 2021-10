28 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non c'è e non ci sarà mai nessun asse Italia Viva-Centrodestra. Non è un'eventualità 'abbastanza avveneristica', come la definisce Giorgia Meloni. È un'eventualità che non esiste". Così Teresa Bellanova di Iv su twitter.