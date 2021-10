Fumetti: domani al via Lucca Comics, Frank Miller ospite d'onore

28 ottobre 2021 a

Lucca, 28 ott. - (Adnkronos) - All'insegna dello slogan dantesco "A riveder le stelle: light" parte la 55esima edizione di Lucca Comics & Games, che prende il via venerdì 29 ottobre (e prosegue fino a lunedì 1° novembre), con una cerimonia inaugurale alla presenza del ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. Tanti gli ospiti: dal maestro del fumetto Frank Miller ai cantautori Caparezza e Mahmood, da Roberto Saviano a Zerocalcare.

Dopo l'edizione 2020 ribattezzata Lucca ChanGes, la manifestazione si svolgerà in presenza nel capoluogo toscano in tranquillità e sicurezza. Il claim di quest'anno simboleggia il desiderio e la necessità di tornare a vivere la manifestazione dal vivo, rinnovando il rapporto con la community del festival. "Il più grande Salone dedicato al fumetto, al gioco, allo storytelling e alle mitologie contemporanee sarà un appuntamento imperdibile", assicurano gli organizzatori che attendono complessivamente circa 90mila visitatori.

Anche quest'anno a Lucca si danno appuntamento i più grandi nomi del fumetto a livello nazionale e internazionale, come: Sio, che presenta il suo primo libro illustrato "La bambina che voleva diventare un sasso" (Feltrinelli Comics); Leo Ortolani con il suo nuovo fumetto "Blu Tramonto" (Feltrinelli Comics); Bastien Vivés e Martin Quenehen, che incontreranno i fans e i lettori di "Oceano Nero" (Cong), reinterpretazione formidabile e rivoluzionaria di Corto Maltese. E ancora Star Comics che torna inoltre sul palco di Lucca Comics & Games con un nuovo, scoppiettante show all'insegna del fumetto e della magia, lo Star Comics Circus per presentare le novità editoriali del prossimo anno insieme a un ospite d'eccezione, il prestigiattore Andrea Paris. Sarà presente anche Zerocalcarededicato a la sua serie "Strappare lungo i bordi", in arrivo su Netflix.

Torna a Lucca come ospite d'onore Frank Miller, che incontrerà il pubblico del festival nel corso di una masterclass preceduta dalla proiezione di "Frank Miller - American Genius", documentario diretto da Silenn Thomas incentrato sulla carriera di uno dei fumettisti più amati, noto per i suoi tanti capolavori, da Sin City a 300, passando per le collaborazioni con Dc Comics e Marvel. Il film esplora la carriera lunga quasi mezzo secolo dell'autore, divenuto un punto di riferimento per l'arte dello storytelling, la cultura pop e la politica grazie alle sue opere.

Roberto Saviano presenterà al pubblico del festival il suo ultimo lavoro, la graphic novel "Sono Ancora Vivo" (Bao Publishing).

Quest'anno Lucca Comics raddoppia con ben due appuntamenti dedicati alla commistione tra teatro e fumetto. Il primo dei due spettacoli è "L'Oreste - Quando i morti uccidono i vivi", un'opera teatrale di Francesco Niccolini, prodotta da Accademia Perduta Romagna Teatri e Società per Attori, in collaborazione e in anteprima a Lucca Comics & Games. Il secondo appuntamento è con Corpicino a teatro - Pagine nere per nere cronache tratto dall'opera matura e senza pietà del geniale Tuono Pettinato, primo contenuto con cui Lucca Comics intende celebrare l'artista e l'amico, per la regia di Francesca Caprioli e la curatela di Cristina Poccardi. Per rendere omaggio all'artista, domenica 31 ottobre sarà il Tuono Day, giornata volta a celebrare Tuono Pettinato, con due imperdibili appuntamenti dedicati all'autore: Il fumettista che faceva Air Guitar, il duello definitivo fra le due anime di Tuono Pettinato: tra punk e cultura alta, fra ricerca e mainstream, i diversi aspetti dell'eclettico fumettista saranno rappresentati da varie personalità della cultura italiana, tutte accomunate dall'amore per il lavoro di Andrea Paggiaro: Valerio Lundini, comico, autore e conduttore, Silvia Bencivelli, giornalista e divulgatrice, la scrittrice Marta Barone, i registi Marco e Antonio Manetti in streaming e il musicista Simone Lucciola.

A Lucca ci sarà anche l'anteprima del documentario "Tuono" dedicato alla vita e alle opere di uno dei più brillanti intellettuali della sua generazione: Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato. Il film nasce dalla collaborazione tra Lucca Comics & Games, Fish-Eye Digital Video Creation e Rai (prodotto da Fish-Eye Digital Video Creation, diretto da Dario Marani e scritto da Dario Marani, Clarissa Montilla, Alessio Guerrini).

Tante novità all'Area Movie. Dai panel di The Witcher, attesissima serie targata Netflix disponibile dal 17 dicembre, alla presenza dei protagonisti Kim Bodnia e Joey Batey, la creatrice della serie Lauren Schmidt Hissrich, la costume designer Lucinda Wright e il production designer Andrew Laws e Encanto, nuovo film d'animazione targato Disney nelle sale italiane dal 24 novembre, alla presenza degli artisti italiani Giovanni Rigano e Massimo Rocca che hanno realizzato la graphic novel del film, fino alle proiezioni del nuovo lungometraggio Marvel Studios Eternals, il thriller di Edgar Wright "Ultima notte a Soho", il nuovo capitolo dell'iconica saga Ghostbusters: Legacy. E poi ancora le serie tv con Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, l'attesissima nuova serie drama di Disney+ con Michael Keaton, che arriverà sulla piattaforma streaming venerdì 12 novembre, Stalk serie RaiPlay alla presenza del regista e dei protagonisti Simon Bouisson, Théo Fernandez e Aloïse Sauvage, la nuova serie targata DC Superman & Lois. Inoltre, la Casa del Boia ospita un'esclusiva esperienza immersiva di Prime Video dedicata alla nuova attesissima serie La Ruota del Tempo, basata sugli omonimi romanzi best-seller di Robert Jordan. I visitatori di Lucca Comics & Games potranno entrare nel mondo de La Ruota del Tempo e saranno accolti virtualmente dal cast della nuova serie Amazon Original, per poi vedere alcune scene del primo episodio. Potranno inoltre immergersi nelle atmosfere della serie grazie ad un doppio green-screen e scoprendo in una mostra esclusiva i costumi originali de La Ruota del Tempo. I primi tre episodi de La Ruota del Tempo saranno disponibili su Prime Video dal 19 novembre, con un nuovo episodio ogni venerdì a seguire, fino al finale di stagione il 24 dicembre. -

Il complesso di San Francesco ospita Rock ‘n' Comics, format che unisce musica e fumetto: attraverso una serie di interviste performative, famosi artisti dialogheranno su tematiche innescate da immagini del mondo del fumetto e dell'illustrazione legate alla propria storia. Tra gli ospiti che si alterneranno: Pau, frontman dei Negrita, che durante la pandemia ha riscoperto il suo amore per l'arte visiva, in uno straordinario dialogo artistico con l'autore Simone Bianchi; Caparezza, con l'unveil della variant cover del suo ultimo geniale album Exuvia, un eccezionale pop-up creato per lui dalla superstar a fumetti Simone Bianchi; Mahmood che in occasione dell'uscita del libro "Ghettolimpo - Sui sentieri dell'anima", dialogherà con Sio di musica e fumetto; Shade che presenterà La fabbrica dei rapper, una divertente avventura a fumetti disegnata da Roberto d'Agnano; Cristina Scabbia, Marco Coti Zelati e Andrea Ferro dei Lacuna Coil, la gothic metal band italiana più conosciuta al mondo, da sempre appassionati di giochi e di geek culture.