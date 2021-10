Fotografi: a Oliviero Toscani il Premio "Lorenzo il Magnifico" alla carriera

28 ottobre 2021 a

Firenze, 28 ott. - (Adnkronos) - Il fotografo Oliviero Toscani ha ricevuto oggi il Premio "Lorenzo il Magnifico" alla carriera per l'arte durante una cerimonia nell'ambito della XIII Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e di design in svolgimento fino a domenica prossima alla Fortezza da Basso di Firenze.

Questa la motivazione del riconoscimento che gli è stato consegnato da Jacopo Celona, direttore generale della Florence Biennale: "per aver trasformato la pubblicità commerciale in uno strumento di consapevolezza sociale, adottando nella prassi professionale un punto di vista critico ed etico che ha portato e svolte rivoluzionarie nel trattamento dei contenuti della comunicazione presenti nei media di massa. Il suo impegno nella promozione dei diritti umani, delle diversità culturali e di genere, è da sempre una costante che attraversa tutto il suo lavoro. L'impegno civile ed etico di Oliviero Toscani non solo nelle attività pubblicitarie, ma anche nelle esposizioni artistiche, l'editoria, la presenza in programmi televisivi, le conduzioni radiofoniche e la partecipazione militante ad associazioni umanitarie, tra cui Nessuno Tocchi Caino".

Durante l'intervento di ringraziamento, Toscani ha commentato il rapporto tra arte e potere sottolineando che "l'artista ha bisogno di un committente, meglio se intelligente. Perché esiste un legame tra arte e potere. Il potere ha bisogno dell'arte per esprimersi; a allo stesso tempo l'arte ha bisogno del potere per trasmutare la richiesta del committente".

"Io credo - ha aggiunto Toscani - che la fotografia sia rimasta l'ultimo mezzo di espressione che ci mette di fronte alla nostra coscienza. Perché quel che vediamo in un foto dipende da quello che siamo. E spesso l'arte ci fa vedere ciò che da soli non saremmo capaci di vedere".

Negli spazi della XIII Florence Biennale, Oliviero Toscani espone un estratto di 12 foto al femminile dal grande archivio di "Razza umana", la ricerca fotografica, socio-politica, estetica, culturale e antropologica in atto da 10 anni. Si tratta di un progetto per scoprire l'anima, le morfologie, le espressioni, le caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e culturali dell'umanità.