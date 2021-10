28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Cambia ancora il reddito di cittadinanza in manovra. Il Consiglio dei ministri, a quanto apprende l'Adnkronos, ha deciso di prevedere il decalage a partire dal rifiuto della prima offerta di lavoro. Una richiesta avanzata dal M5S, e appoggiata dal premier Mario Draghi, per evitare che il decalage scattasse per tutti gli occupabili dopo sei mesi e indipendentemente dalle proposte di impiego ricevute.