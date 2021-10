28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "E basta con queste sciocchezze che vogliono insinuare che IV stia con il centrodestra! Basta! Se può far piacere a qualcuno raccontare questa barzelletta, si sappia che noi non siamo mai andati, come successo nelle amministrative, né andremo mai con sovranisti e destra varia". Così Gennaro Migliore di Iv su twitter.