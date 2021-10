28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott (Adnkronos) - Oltra agli stanziamenti per la riduzione delle tasse, "la parte restante" delle misure della manovra andrà agli "incentivi fiscali a famiglie e imprese per investimenti in patrimonio immobiliare, tecnologico e in digitalizzazione". Lo ha detto Mario Draghi.

"L'anno prossimo sono confermati molti incentivi, rimodulati come quello per le costruzioni", ha sottolineato il premier.