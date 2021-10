Manovra: Bonetti, 'rdc sospeso dopo due rifiuti, prima scatta decalage'

28 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il testo finale della manovra in fase di elaborazione. In particolare, c'è la perdita dell'accesso al reddito di cittadinanza dopo due rifiuti, e un meccanismo di decalage che dovrà essere strutturato: non si può permanere con il Reddito di cittadinanza continuando a rifiutare proposte di lavoro, o non presentandosi alla proposta di offerte. Dobbiamo indurre un meccanismo che sostenga il fatto che le persone escono dall'utilizzo del rdc perché possono accedere a uno stipendio". Lo ha detto la ministra Elena Bonetti al termine del Cdm sulla manovra.

"Le misure introdotte sono un primo passo di una revisione necessaria perché questo strumento presentava limiti - ha aggiunto -. C'e' stato dibattuto sul trovare una sintesi fra la formulazione precedente senza vincoli e questa che certifica che alcuni passaggi devono essere chiari".