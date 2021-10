28 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Il Superbonus "viene esteso per il 2023 intero su condomini e viene introdotta una opzione per il 2022 per le case singole, le villette, con una soglia Isee che resta a 25mila euro. Dal 2023 viene ridotta l'aliquota, dal 110% al 60%". Lo ha detto la ministra Elena Bonetti al termine del Cdm sulla manovra.