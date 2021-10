28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le pensioni, non mi aspetto lo sciopero generale, dipende dai sindacati ma mi parrebbe strano che lo facessero vista la disponibilità del governo. Ma la questione è nelle mani dei sindacati". Così il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.