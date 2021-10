Manovra: Draghi, 'il 'come' ridurre imposte dopo interlocuzione con parlamento e parti sociali'

28 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il governo non ha deciso i pesi delle varie misure" da adottare per ridurre le tasse, "nei giorni successivi ci sarà un confronto con le parti sociali e il Parlamento, non dimentichiamo che la delega fiscale trova origine in un gran lavoro fatto dal Parlamento. I decreti delegati non sono ancora stati scritti e quindi bisogna tenere conto dell'interlocuzione con il Parlamento" e con le parti sociali. Così il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.