Aspi, ad Tomasi: "Scommettiamo sui talenti del Sud"

(Adnkronos) - "Il sapere è fattore strategico di sviluppo ed è questa l'essenza dell'iniziativa avviata con la prestigiosa Università Federico II di Napoli. Il fatto di avviare questo percorso a Napoli assume un significato ancor più importante: tra i 24 giovani selezionati, 20 sono infatti campani. L'azienda sceglie dunque di scommettere sui talenti del Sud". Lo dichiara l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, all'inaugurazione dei corsi della Si Academy (Smart Infrastructures Academy), frutto della partnership tra l'Università degli Studi Federico II di Napoli e Tecne, società del Gruppo Autostrade per l'Italia.

"In generale, nel complesso percorso di trasformazione avviato a inizio 2020 dalla nostra azienda - spiega Tomasi - la sinergia con il mondo delle università è tassello fondamentale. Partiamo infatti dal presupposto che coltivare le competenze delle persone sia indispensabile per affrontare le sfide del futuro, tra sostenibilità e innovazione tecnologica. Per affrontare queste sfide abbiamo bisogno di giovani brillanti e seniority sempre più aggiornate: profili innovativi, al passo con i tempi, persone che siano artefici del cambiamento del Gruppo e, più in generale, del sistema-Paese. E questo il senso del progetto 'Autostrade del Sapere' della Autostrade Corporate University, iniziativa che vede in campo sul territorio nazionale un lavoro corale con le principali istituzioni universitarie. Ed è questa la strada per diventare primario operatore della mobilità integrata: mettiamo a fattor comune e implementiamo, grazie alla collaborazione scientifica con le Università, un know how sviluppato in questi due anni di sperimentazioni all'avanguardia", conclude Tomasi.