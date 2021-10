Fondazione Cariplo: aumenta budget per attività filantropiche, 150 mln nel 2020 (3)

29 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - La Fondazione intende supportare il ripensamento e il rinnovamento delle forme di partecipazione culturale, sperimentando nuovi modelli di fare e vivere la cultura come modalità di crescita per le persone e sviluppo dei territori. Oltre 14 milioni di euro sul fronte della ricerca scientifica andranno al sostegno dei giovani ricercatori, la data science, l'economia circolare, la ricerca in ambito biomedico, per l'agricoltura e per iniziative sul fronte cibo e salute, 2,5 milioni andranno per una nuova iniziativa per il benessere emotivo, psicologico e relazionale delle giovani generazioni causate o aggravate dalla pandemia e 3,5 mln di euro per l'abitare sociale delle persone fragili.

“La pianificazione degli obbiettivi annuali -ha detto il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti- implica per la Fondazione una riflessione su quali siano i punti prioritari su cui intervenire, sia per rispondere alle urgenze del presente che per immaginare una traiettoria di futuro. L'investimento sulle persone e sui contesti che permettono la creazione dei legami fra loro è il filo conduttore che guida le azioni strategiche promosse dalla Fondazione per il 2022. Davanti alle sfide e alle opportunità che questo periodo storico ci pone abbiamo bisogno di comunità, istituzioni e imprese forti che sappiano lavorare insieme verso un desiderio di futuro. La qualità di questa collaborazione dipenderà unicamente dalle persone che la realizzeranno”.