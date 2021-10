29 ottobre 2021 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Far discendere il perimetro del centrosinistra e le future alleanze dal voto sul ddl Zan a me pare un errore. Per noi più che per gli altri. In questi casi è consigliabile contare fino a 100. Altrimenti, per dispetto e per far dispetto, si corre il rischio di farsi male da soli". Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, su twitter.