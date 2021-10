29 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è giunto al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita di cortesia. E' il primo faccia a faccia tra i due Capi di Stato dall'elezione di Biden, mentre un precedente incontro risale al 2016 in occasione della visita negli Usa di Mattarella, quando Biden era il vice di Barack Obama.