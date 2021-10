Milano: carabinieri e Areu siglano accordo per trasporto organi

29 ottobre 2021 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - I carabinieri di Milano hanno sottoscritto con Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza, una convenzione per concorrere nel servizio di trasporto organi a favore degli ospedali lombardi e del Nord Italia. l'accordo è stato firmato dal comandante provinciale dei carabinieri di Milano, generale Iacopo Mannucci Benincasa, e dal direttore generale di Areu, Alberto Zoli. Il trasporto di organi verranno nuovamente affidate ai carabinieri di Milano attraverso l'impiego dell'autovettura ad alte prestazioni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, in dotazione al Nucleo Radiomobile di Milano, che sarà condotta da due militari del reparto.

Il veicolo speciale, concesso in comodato d'uso gratuito al Nucleo Radiomobile di Milano da Fca Fleet Tenders, si spiega dai carabinieri, è in grado di garantire rapidità negli spostamenti sui tratti urbani e autostradali, anche di lunga percorrenza, condizione essenziale per assicurare il rispetto delle tempistiche di 'vita' dell'organo, dal momento del suo espianto al successivo trapianto.