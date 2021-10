Centrosinistra: Radicali vedono Letta, 'primo passo verso federazione forze ambientaliste'

29 ottobre 2021 a

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Alla vigilia di due appuntamenti importanti per la vita del Pianeta, come il G20 e la Cop26, questa mattina abbiamo incontrato il segretario del Partito democratico Enrico Letta invitandolo alla convention che concluderà la prima parte della nostra nuova campagna #UnaSceltaRadicale sulla lotta ai cambiamenti climatici". Lo dicono Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, segretario e tesoriera di Radicali Italiani.

"La convention -spiegano- si terrà a Roma l'11 dicembre ed è il primo passo del tentativo di Radicali italiani di federare le forze ambientaliste che hanno come prepotente urgenza il rispetto degli accordi di Parigi e che vedono, come noi, nell'attuazione del Pnrr un primo importante passo del Paese in quella direzione".

"Ci siamo confrontati anche sulle recenti elezioni amministrative, soprattutto per quanto riguarda la bassissima affluenza, e su questo abbiamo rivendicato l'attivazione degli strumenti di iniziativa popolare che, come Radicali, siamo stati in grado di fornire ai cittadini come le delibere di iniziativa popolare legate al nostro Manifesto delle città antiproibizioniste, oltre ai referendum per l'eutanasia legale e la depenalizzazione della cannabis", proseguono gli esponenti Radicali.