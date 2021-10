Omofobia: giovani pro Zan in piazza anche virtuale, virale su TikTok video Malpezzi in aula**

29 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Non solo le piazze di ieri gremite di giovani a favore del ddl Zan. La legge contro l'omotransfobia riempie anche le 'piazze virtuali' frequentate dai ragazzi, come la piattaforma TikTok. Qui il video dell'intervento della dem Simona Malpezzi nell'aula del Senato è diventato virale con oltre 1milione e 100mila visualizzazioni. Numeri insoliti su TikTok per il video di un intervento in un'aula parlamentare.

Del resto, la capogruppo dem ha dedicato proprio ai giovani uno dei passaggi dell'intervento. "Cosa racconterete ai vostri figli - ha detto rivolta agli scranni del centrodestra- quando gli direte che avete votato contro una legge che andava a tutelare le persone che sono oggetto di crimini di odio? Il mondo non ferma in questa aula, ci sono i nostri figli fuori che sono mille volte più avanti di noi e guardano alla politica sperando che dia dei segnali. Siamo tutti bravi a dire il giorno dopo delle elezioni che c'è il fenomeno dell'astensionismo. Ma diamole le risposte, allora".