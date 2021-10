G20: stretta mano e abbraccio per Biden e Draghi, coppia Usa si tiene per mano

29 ottobre 2021 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Una stretta di mano e un abbraccio per il presidente statunitense Joe Biden e il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, per il bilaterale in vista del G20, al via da domani a Roma. Il presidente degli States ha tenuto la mano sulla spalla del presidente del Consiglio fino all'ingresso nel cortile di palazzo Chigi, dove era stato allestito il picchetto d'onore. Tailleurs con gonna per le due first ladies, nero per Jill Biden e porpora per Serena Draghi. La coppia statunitense si è prestata agli scatti dei fotografici tenendosi per mano, al loro fianco Draghi e consorte.