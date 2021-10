29 ottobre 2021 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Una donna è morta nell'incendio che si è sviluppato nel suo appartamento a Milano, in via Ponte Seveso, vicino alla Stazione Centrale. Ancora incerte le cause che hanno provocato il propagarsi delle fiamme. Sul posto si trovano la polizia, i vigili del fuoco e il personale del 118.