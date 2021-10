G20: Draghi-Biden, punto anche su crisi afghana e instabilità Libia

29 ottobre 2021 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Nel colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il Presidente degli Stati Uniti d'America, Joseph R. Biden, sono state "passate in rassegna le principali crisi internazionali, in particolare l'Afghanistan, sulla scia degli esiti della Riunione straordinaria dei Leader G20 del 12 ottobre, e la situazione di instabilità nel Mediterraneo e in Libia". Lo si apprende da una nota di Palazzo Chigi diramata dopo il bilaterale.