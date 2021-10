Green Pass: domani a Milano 15esimo corteo, stabilito percorso con questura

29 ottobre 2021 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Domani ci sarà il 15esimo corteo dei no green pass a Milano ma questa volta il comitato dei 'no pass' ha mandato un preavviso alla questura sulla manifestazione di domani. Una formalizzazione che arriva dopo "un percorso di mediazione" che ha permesso "dopo lunghe interlocuzioni" di definire un percorso dopo 14 sabati di totale imprevedibilità dei movimenti dei partecipanti.

Il percorso preavvisato prevede che i manifestanti, dopo il concentramento in piazza Fontana e il passaggio in Piazza Duomo, dove ci sarà nel primo pomeriggio un'altro presidio 'statico' dei no green pass, si muovano sua via Manzoni – Piazza della Repubblica - Bastioni di Porta Nuova – Bastioni di Porta Volta – Via Elvezia – V.le Byron – Corso Sempione fino a giungere all'altezza della sede Rai.