Manovre: Letta, 'scelte Draghi in direzione giusta, bene compromesso su pensioni'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Il nostro giudizio sulla manovra è molto positivo, credo che il presidente Draghi abbia fatto buone scelte in una buona direzione. Un messaggio importante per la crescita ma anche per la coesione sociale del Paese perchè noi vediamo in questa manovra parole chiave come salute, istruzione, sostenibilità e lavoro con questa importante riduzione delle tasse sul lavoro che per noi è un passo avanti importante e significativo". Così Enrico Letta a margine del Global Progress Summit 2021 a Roma.

"Quindi è una manovra che dà messaggi importanti non solo sulla ripresa ma anche sulla coesione sociale. Credo che anche sulle pensioni scelta di compromesso fatta sia più che accettabile e consentirà poi di affrontare nel modo giusto la discussione sul futuro delle pensioni nella convinzione che le parole chiave siano: donne, giovani, lavori gravosi finora poco trattati e molto marginali".