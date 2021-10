Ue: Letta, 'da Polonia minaccia più grande a Europa da molti anni'

29 ottobre 2021 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "La minaccia che arriva dalla Corte costituzionale polacca non va sottovalutata. Forse è la minaccia più grande all'Europa da molti anni perchè non riguarda un tema specifico ma un'idea generale rispetto a cosa sono le leggi. Non è un dibattito giuridico, ma un dibatitto che ha a che vedere con la nostra concezione della società: diritti della persona, i diritti umani, lo stato di diritto". Così Enrico Letta nel suo intervento al Global Progress Summit 2021.

"E' tempo che l'Ue sia molto chiara, che ognuno di noi affermi che stiamo insieme perché crediamo in questi valori. E' grazie ad essi che l'Europa è forte nel mondo. Non possiamo essere attaccati in casa nostra".