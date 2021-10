G20: bilaterale Draghi-Modi, punto su relazioni Italia-India, clima e crisi afghana

29 ottobre 2021 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il primo ministro indiano, Narendra Modi, alla sua prima visita ufficiale in Italia. I due leader, rende noto Palazzo Chigi, hanno discusso le tematiche multilaterali al centro dell'agenda della Presidenza italiana del G20 e le prospettive della cooperazione politica ed economica bilaterale. Affrontate in particolare le tematiche della lotta ai cambiamenti climatici e la transizione energetica. Il colloquio ha incluso anche le tematiche regionali e in particolare la crisi afghana.