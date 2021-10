G20: Draghi posa 'prima pietra' summit, asse con Biden su clima** (3)

29 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Non solo. Draghi incassa il sostegno di Biden su un altro tema che gli sta particolarmente a cuore, quello della difesa europea. Centrale anche in chiave di sicurezza atlantica, in un "rapporto di complementarità". Nel bilaterale non poteva poi mancare il 'piatto forte' della lotta alla pandemia, altro grande e indiscusso protagonista del summit di Roma domani in scena al quartiere Eur.

L'obiettivo da centrare è già su carta, figura nel documento della plenaria che ha visto insieme, alla vigilia del G20, i ministri delle Finanze e della Salute dei Grandi del pianeta e punta ad "almeno il 40% della popolazione in tutti i Paesi entro fine 2021, e il 70% entro metà 2022". Forti dell'insegnamento che il Covid ha lasciato alle sue spalle: il coordinamento internazionale come pedina fondamentale per fronteggiare emergenze e pandemie. Il pianeta si salva insieme, anche dalle minacce di virus e crisi sanitarie. La sfida, non da poco, è marciare uniti. (di Ileana Sciarra)