Green pass: Confcommercio, a Milano 3 sabati di corteo 10 mln di mancati incassi**

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - E' di 10,2 milioni di mancati incassi per negozi, bar e ristoranti il costo degli ultime tre cortei non autorizzati - e con percorsi decisi all'ultimo momento - dei No green pass a Milano. Il calcolo è dell'ufficio studi di Confcommercio Milano. Qualche ora di corteo in un'area circoscritta, corso Buenos Aires e zona centro, rappresenta una perdita del 27% su 37,7 milioni di euro di fatturato.

La perdita del 27% coincide con la valutazione espressa dalle 613 imprese sentite nel sondaggio realizzato dalla Confcommercio milanese sul Green pass e le manifestazioni di protesta. La diminuzione media del volume d'affari indicata dagli imprenditori (il 32% è direttamente coinvolto dai cortei) è del 27,4%. Più alta per i negozi non alimentari: 30%.