Recovery: Bonino, 'preoccupata per mancato utilizzo fondi Pnrr da Regioni Sud'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Ve lo dico come mia grandissima preoccupazione ma non vi scoraggiate. Molte Regioni del Sud Italia non saranno in grado di usare i fondi del Next Generation Ue che sono, per la crescita del nostro Paese, un'opportunità unica. Intere Regioni non hanno utilizzato i fondi di coesione 2014-2021, e non è questione di Europa matrigna, siamo noi che dal punto di vista amministrativo non riusciamo a spenderli e io sono terrorizzata che capiti la stessa cosa con i fondi del Next Generation Eu che per il Meridione sono piuttosto generosi. Questo però dipende da noi e non dall'Europa cattiva o da Orban”. Così Emma Bonino, in collegamento con Futura, la scuola under 30 ideata dal presidente dei senatori di Iv, Davide Faraone.