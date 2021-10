Cattolica: analista Consultique, 'a Verona c'è delusione, molti soci ci hanno perso'** (2)

30 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Al momento, c'è un 15% di capitale che non ha aderito all'offerta di Generali. "Penso sia la base storica veronese", suggerisce Cattapan. Costoro hanno davanti diverse incognite. Ora Generali controlla di fatto la società e può deliberare in via straordinaria la fusione e il successivo delisting. "Incorporando la società nel suo perimetro di bilancio, offrirà sue azioni in cambio di azioni Cattolica e procederà al delisting. Penso che il rapporto di cambio possa non essere favorevole per chi non ha aderito. A questo punto - spiega l'esperto - il socio può resistere ancora, ma rischia di trovarsi in mano azioni non più quotate, difficili da liquidare". (di Vittoria Vimercati)