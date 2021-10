G20: Biden annuncia accordo con Ue su acciaio e alluminio

31 ottobre 2021 a

Roma, 31 ott. -(Adnkronos) - Accordo raggiunto fra Stati Uniti e Unione Europa su acciaio e alluminio, al centro di un duro scontro negli ultimi anni. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden al fianco della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Parlando di una "pietra miliare" nei rapporti fra le due sponde dell'Atlantico, Biden ha annunciato "l'immediata rimozione" dei dazi sui prodotti europei, sottolineando che "non c'è conflitto fra il sostegno all'economia Usa e la lotta al cambiamento climatico". "Negli ultimi nove mesi Stati Uniti e Unione Europea hanno lavorato per affrontare sfide importanti, cercando le cose che ci uniscono Unione Europea e Usa continueranno a essere stretti amici e partner che continueranno a collaborare per le sfide del XXImo secolo", ha concluso Biden.