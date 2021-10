Milano: furti e rapine, polizia arresta sei persone

31 ottobre 2021 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Sei persone sono state arrestate dalla polizia per diversi furti e rapine commessi a Milano. Poco prima delle 3 di ieri notte fra via Moscova e via Solferino due ragazzi di 21 anni, entrambi italiani, fuori da un locale hanno strappato un borsello a un italiano 21enne. La vittima li ha inseguiti, ma i due l'hanno spinto e buttato a terra e gli hanno rubato un orologio del valore di 30 mila euro e un paio di occhiali da sole. Fermati dagli agenti, i due sono stati arrestati e portati nel carcere di San Vittore.

In via Pordenone, poco dopo le 2.30, un cittadino italiano di 19 anni, con precedenti, ha preso per il collo un coetaneo e gli ha strappato una catenina d'oro. L'aggressore è stato bloccato dagli agenti, che lo hanno arrestato per rapina aggravata e lo hanno portato a San Vittore.

Poco prima di mezzanotte in via Panfilo Castaldi, in zona Porta Venezia, due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, perché sorpresi a rovistare dentro un'auto parcheggiata. In manette sono finiti un cittadino del Sudan di 48 anni e un algerino di 40 anni, entrambi irregolari e con precedenti. Infine ieri mattina in viale Lunigiana, in zona Stazione Centrale, un cittadino albanese di 19 anni ha infranto una vetrina di un negozio di elettronica con una spranga di ferro, è entrato e ha rubato un computer e due telefoni cellulari. Poi è fuggito con un monopattino. Bloccato dalla polizia, ha ferito un agente ed è scappato, ma poco dopo è stato nuovamente bloccato e arrestato.