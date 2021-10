31 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 31 ott (Adnkronos) - "Il Papa è alleato non solo del G20 ma su tutto ciò che concerne il clima e la conservazione dell'ambiente e della terra, basta vedere l'enciclica 'Laudato si'. Il G20, nelle limitate possibilità, credo sia andato in quella direzione e traspariva la preoccupazione e la necessità di agire e la consapevolezza che tutto ciò che si fa su questo fronte è fatto per le future generazioni". Lo ha detto Mario Draghi.