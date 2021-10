G20: Draghi, 'gradualmente si arriverà a 2050 su clima'

31 ottobre 2021 a

Roma, 31 ott (Adnkronos) - L'obiettivo per la riduzione delle emissioni "rispetto al precedente impegno è un pochino di più verso il 2050. Non è un impegno preciso, ma prima era assolutamente assente, si parlava di fine secolo. C'è stato uno spostamento, con un linguaggio più ricco di speranza anche da parte dei Paesi che aveano detto no. Queste cose cominciano con un aggiustamento in un comunicato stampa e poi finiscono con i fatti. C'è da essere soddisfatti, gradualmente si arriverà al 2050". Lo ha detto Mario Draghi.