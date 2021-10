G20: dichiarazione finale, 'avanti con misure sostegno a ripresa economica'

31 ottobre 2021 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "Continueremo a sostenere la ripresa economica, evitando il ritiro prematuro delle misure di sostegno, preservando la stabilità finanziaria e la sostenibilità di bilancio di lungo termine e vigilando contro rischi al ribasso e ricadute negative". E' quanto si sottolinea nella dichiarazione finale adottata dal G20 di Roma. "Le banche centrali stanno monitorando da vicino le attuali dinamiche dei prezzi. Agiranno secondo necessità per adempiere ai loro mandati, inclusa la stabilità dei prezzi, esaminando al contempo le pressioni inflazionistiche, dove sono transitorie, e rimanendo impegnate a una chiara comunicazione delle posizioni politiche", si spiega.

I Paesi del G20 rimangono "vigili sulle sfide globali che stanno impattando sulle nostre economie, come le interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Lavoreremo insieme per monitorare e affrontare questi problemi, mentre le nostre economie si riprendono, per sostenere la stabilità dell'economia globale".