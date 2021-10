G20: Draghi, 'superate discussioni era Trump, direzione è positiva'

31 ottobre 2021 a

Roma, 31 ott (Adnkronos) - "Occorre una riforma profonda per l'Organizzazione del commercio, questo era chiaro da diversi anni. Ma era prevalso il fatto che i mutamenti si dovevano fare unilateralmente, un Paese metteva dazi e un altro rispondeva e la Organizzazione del commercio era esautorata. Ma anche in questo vertice credo si sia arrivato al superamento di tante discussioni della presidenza Trump. E' un processo che non può che essere graduale, la linea di direzione è molto positiva". Lo ha detto Mario Draghi.