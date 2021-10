31 ottobre 2021 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Sono 474 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati del Ministero della Salute, i morti sono stati 4, per un totale di 34.159 deceduti dall'inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 294 persone, otto in meno di ieri, e 45 in terapia intensiva, una in più di ieri.