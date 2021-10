Manovra: Prodi, 'è la via giusta, usciamo da crisi molto velocemente'

31 ottobre 2021 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - La manovra finanziaria approvata dal Cdm “è nella via giusta. Ci sono anche molti propositi, come la riforma fiscale, è una cornice e il quadro è ancora da definire, ma è la via giusta. Si sta uscendo dalla crisi molto velocemente proprio perché questa è la via giusta, ma il cammino è ancora molto lungo”. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, ospite a ‘Che tempo che fa' su Rai3. "Bisogna investire molto sulle cose e sulle persone", ha aggiunto.

Ad esempio sull'utilizzo del Pnrr, "la partenza è stata buona, quest'anno faremo un più 6%, ma per mantenere questo tasso di sviluppo bisogna andare a scuola di più, abbiamo una frequenza scolastica troppo bassa", ha spiegato Prodi.