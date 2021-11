Giancarlo Federico, Federcar: il mondo delle quattro ruote si confronta con guidatori sempre più attenti ed esigenti

02 novembre 2021 a

a

a

Lecce 2 novembre 2021. Il settore automotive, oggi più che mai, non può ignorare l'importanza del connubio brand-cliente nelle sue strategie di marketing relazionale, come non può trascurare il ruolo centrale che l'ascolto, il dialogo e l'assistenza, giocano su questo tema.

Il mercato auto, per anni concentrato sull'esaltazione del prodotto e delle sue caratteristiche di performance, si sta direzionando verso i bisogni concreti dell'utente grazie ad una presenza costante nella sua vita tutti i giorni.

La concessionaria multibrand Federcar, nella sua sede di Lecce, da ben vent'anni ascolta le esigenze del cliente, occupandosi della cura dell'auto a 360 gradi, con attitudine e altrettanta serietà, oltre che con puntualità e precisione rare.

“La fiducia che un cliente matura nei confronti di un'azienda, passa inevitabilmente per l'esperienza che condivide con essa. Migliore è l'esperienza, maggiore è la fiducia”, introduce Giancarlo Federico, titolare di Federcar. “Il cliente è il fulcro del nostro lavoro, il tutto è concentrato per la sua massima soddisfazione e per creare una relazione solida e duratura. Il nostro team è formato da persone competenti ed esperte del settore automotive, con obiettivi comuni in continuo aggiornamento. Puntiamo all'evoluzione continua per garantire alle persone un'esperienza che si migliora giorno dopo giorno”.

Da molti anni ormai Federcar vanta una clientela numerosa e selezionata. La soddisfazione dei clienti è il risultato non solo di impegno e passione, ma anche di un parco auto di altissima qualità, nonché di un personale preparato e cordiale, punti cardine per un autosalone d'eccellenza.

“La conquista della leadership nell'ambito della customer satisfaction è uno degli obiettivi più rilevanti che caratterizzano il nostro modus operandi”, ribadisce Giancarlo Federico. “Il feedback di coloro che decidono di acquistare e far assistere il proprio mezzo presso di noi, è testimonianza tangibile della costante attenzione verso la cura del cliente e l'impegno profuso nel coltivare quei valori di fiducia reciproca che la nostra azienda persegue da sempre”.

Il crescente riscontro nel territorio pugliese è il risultato di anni di serietà, efficienza, competenza e disponibilità verso i propri clienti, tanto che la pubblicità migliore risulta essere quella derivata dalla loro soddisfazione e fidelizzazione.

“Federcar nasce dalla passione per il mondo delle quattro ruote e del contatto con guidatori attenti ed esigenti”, prosegue Giancarlo Federico. “Sin dalle sue origini, l'azienda continua la sua crescita mettendo al centro il cliente.

Gli incentivi statali sono stati un buon push nei mesi scorsi, determinando un boom di vendite, che poi gradualmente e naturalmente è andato scemando - sottolinea. La spinta dall'alto è stata utile, ma ciò che conta realmente, in un'ottica di medio e lungo termine, resta sempre e comunque la fiducia del consumatore, proprio perché, alla base di ogni trattativa, c'è una relazione tra venditore e cliente”.

