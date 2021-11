Governo: Giorgetti, 'con Salvini binario comune altrimenti si finisce in binario morto'**

02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Con Matteo Salvini "continueremo a lavorare così" e a "mantenere un binario comune finché il treno del governo viaggia veloce, altrimenti rischiamo noi di finire su un binario morto". Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervistato da Bruno Vespa per il libro “Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando)” in uscita il 4 novembre da Mondadori Rai Libri.