Amministrative: Giorgetti, 'su nostri candidati detto cose che pensano molti'

02 novembre 2021

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - L'intervista a 'La Stampa ' in cui si esprimevano critiche ai candidati di centrodestra "è uscita così perché non avevamo rivisto le bozze. Ho ricevuto rimproveri e complimenti per cose che non sapevo di aver detto. E, comunque, sono cose che molti pensano e che nessuno dice”. Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervistato da Bruno Vespa per il libro “Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando)” in uscita il 4 novembre da Mondadori Rai Libri.