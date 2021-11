Quirinale: Giorgetti, se impossibile conferma Mattarella bene Draghi'**

02 novembre 2021 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Draghi potrebbe guidare il convoglio anche dal Quirinale”. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervistato da Bruno Vespa per il libro “Perché Mussolini rovinò l'Italia (e perché Draghi la sta risanando” oin uscita il 4 novembre per Mondadori Rai Libri.

"Già nell'autunno del 2020 -ricorda l'esponente dell'Esecutivo- dissi che la soluzione sarebbe stata confermare Mattarella ancora per un anno. Se questo non è possibile, va bene Draghi", che rispetto al Governo "potrebbe guidare il convoglio anche da fuori. Sarebbe un semipresidenzialismo de facto, in cui il Presidente della Repubblica allarga le sue funzioni approfittando di una politica debole".