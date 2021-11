02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Per il Quirinale "servirebbe l'immagine di una donna protagonista del mondo politico, sociale, culturale, economico. Ma non mi pare che si sia ancora manifestata". Lo afferma Silvio Berlusconi intervistato da Bruno Vespa per il libro “Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando)”, in uscita il 4 novembre da Mondadori Rai Libri.