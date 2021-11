Con un successo che ha superato le aspettative, si è conclusa la terza edizione di B2BIG Live, l'evento italiano sul marketing business to business

02 novembre 2021 a

(Bologna, 02/10/2021) - Bologna, 02/10/2021 - Il sold-out all'Auditorium del Savoia Hotel Regency chiude anche la terza edizione di B2BIG Live®: il più grande evento italiano dedicato al marketing business to business ha richiamato anche nel 2021 centinaia di imprenditori e manager a Bologna per apprendere tutto ciò che serve per crescere attraverso il marketing.

Il tema del 2021, Il marketing B2B spiegato da chi lo fa da 25 anni, ha visto gli speaker approfondire tutte le strategie e le tecniche indispensabili alle PMI di ogni settore per incrementare il business: oltre agli organizzatori Andrea e Nevio Zucca, fondatori di B2Big®, prima Academy italiana specializzata nel Marketing B2B, sul palco di sono alternati specialisti ed esperti di diversi settori del marketing come Fabrizio Gherlani, Enrico Piacentini, Placido Losacco, moderati dal coach e formatore aziendale Walter Klinkon.

Vedere tutto questo entusiasmo per B2BIG Live® fa capire che c'è bisogno di approfondire la cultura del marketing B2B in Italia, soprattutto per le PMI, che possono e devono creare un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti delle loro stesse dimensioni.

Il grande successo delle sue tre edizioni ha dimostrato ancora una volta che l'approccio di B2BIG Live® è quello che cercano le imprese: speech interessanti e concreti, concetti chiari e applicabili da tutti ogni giorno, niente linguaggio fumoso, niente copia e incolla dagli Stati Uniti ma soprattutto molti spunti per migliorarsi e case study da cui prendere ispirazione.

L'Ippogrifo® si impegna da 25 anni a diffondere la cultura del marketing B2B in Italia con format sempre diversi e B2BIG Live® è un evento che piace alle imprese proprio perché è efficace e concentrato. Il palinsesto della B2BIG Family® lanciato a Bologna è il più completo possibile in ambito marketing oltre ad essere l'unico in Italia specifico per il mondo business to business.

Oltre alla formazione e alla condivisione di esperienze e casi studio, B2BIG Live 2021® è stata anche l'occasione per festeggiare assieme agli imprenditori i 25 anni di attività de L'Ippogrifo®, agenzia di marketing B2B di cui Andrea e Nevio Zucca sono rispettivamente CEO e COO.

In attesa della prossima edizione del Live, la formazione continua su B2Big®, la prima Academy del marketing B2B:

L'Ippogrifo® è un'agenzia specializzata in marketing e vendite B2B che sviluppa progetti mirati a incrementare le vendite dei propri clienti, sia in Italia sia all'estero. Associata ad UNA, è fondatrice di AIMB2B (Associazione Italiana Marketing B2B) e cura la presidenza della sezione triveneto del Club del Marketing e della Comunicazione. Dal 2010 è certificata UNI EN ISO 9001:2015.

